(Фото) В Индии коровий навоз используют в качестве лекарства от COVID-19

В индийских штатах распространяется практика использования коровьего навоза как предполагаемого лечения и предотвращения заражения COVID-19, передает Reuters.

По данным агентства, многие местные жители раз в неделю ходят в приюты для коров, чтобы покрыть свои тела навозом и мочой, в надежде, что это повысит их иммунитет против коронавируса или поможет им выздороветь.

«Мы видим… даже врачи приходят сюда. Они верят, что эта терапия улучшает их иммунитет и они могут лечить пациентов без страха», — сказал младший менеджер фармацевтической компании Гаутам Манилал Бориса.

Он заявил, что такая практика помогла ему вылечиться от COVID-19 в прошлом году. С тех пор мужчина регулярно посещает школу индуистских монахов Шри Сваминараян Гурукул Вишвавидья Пратиштханам, расположенную через дорогу от индийской штаб-квартиры Zydus Cadila, которая разрабатывает собственную вакцину от COVID-19.

В индуизме корова является священным символом жизни и земли, и на протяжении веков индуисты использовали коровий навоз для уборки своих домов и для молитвенных ритуалов, полагая, что он обладает целебными и антисептическими свойствами.

Однако врачи и ученые в Индии и во всем мире предостерегают от практики альтернативных методов лечения COVID-19, заявляя, что это может привести к ложному чувству безопасности и осложнить проблемы со здоровьем, так как нет научных доказательств эффективности навоза.

«Нет конкретных научных доказательств того, что коровий навоз или моча помогают повысить иммунитет против COVID-19, это полностью основано на вере. Есть также риски для здоровья, связанные с окрашиванием или употреблением этих продуктов: другие болезни могут передаваться от животных к человеку», – сказал президент Индийской медицинской ассоциации Джей Джаялал.

Есть также опасения, что такая практика действительно может способствовать распространению вируса, поскольку в ней участвуют люди, собирающиеся группами.

Напомним, пандемия коронавируса сеет хаос в Индии: страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 в стране превысило 22,66 миллиона. Эксперты говорят, что фактические цифры могут быть в пять-десять раз больше. Несмотря на международную помощь, граждане по всей стране изо всех сил пытаются найти недостающие больничные койки, кислород или лекарства, в результате чего многие умирают из-за отсутствия лечения.

Ранее в Индии также зафиксировали вспышку «черной плесени» у переживших коронавирус.

По меньшей мере тридцать тел обнаружили в реке Ганг, так как люди из расположенных на берегу поселений выбросили трупы в воду из-за высокой стоимости кремации.

Источник: Элгезит