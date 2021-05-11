(Фото) В Казани двое парней открыли стрельбу в школе. По предварительным данным, есть жертвы

Он также рассказал, что, по предварительным данным, стрельбу в учебном заведении устроил подросток, его задержали.

Двое неизвестных открыли стрельбу в школе на улице Файзи в Казани, есть пострадавшие, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, двое неизвестных устроили стрельбу. Есть пострадавшие, их число и обстоятельства уточняются», - сказал собеседник.

Он также рассказал, что, по предварительным данным, стрельбу в учебном заведении устроил подросток, его задержали.

«Один из стрелявших, по предварительной информации, - подросток 17 лет. Он уже задержан», - сказал источник.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана, «на вызов [к школе] отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи Казани и медики республиканского центра медицины катастроф».

«На месте происшествия находится министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков», - сообщил собеседник агентства.

В прокуратуре сообщили, что проверяют информацию о ЧП.

«На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются», - говорится в сообщении ведомства.

Между тем, по данным телеграмм-канала Baza, погибли 8 учеников и один учитель, еще 10 пострадали. Также Baza сообщает, что имя предполагаемого стрелка - Галявиев Ильназ Ренатович, ему 19 лет. Он задержан.

Источник: Кабар