Французские военные вновь предупредили о гражданской войне

Военные отмечают рост насилия в городах и деревнях страны и указывают, что "ненависть к Франции и ее истории становится нормой".

Группа действующих французских военных выступила в поддержку открытого письма, написанного отставными генералами властям республики с предупреждением о гражданской войне. Новое послание и предисловие к нему размещены в еженедельнике Valeurs actuelles, передает ТАСС.

Его авторы, чьи имена не называются, осуждают власти Франции, которые раскритиковали первое обращение отставных генералов, предупредивших о риске гражданской войны в стране из-за угрозы, которую несут исламисты и банды из пригородов. "К ним отнеслись, как к мятежникам, когда их единственный грех - любовь к своей стране", - говорится в тексте.

Военные отмечают рост насилия в городах и деревнях страны и указывают, что "ненависть к Франции и ее истории становится нормой". По их мнению, в стране "уже тлеет гражданская война". "Действуйте <...>. Речь идет о выживании нашей и вашей страны", - призывают они власти.

Первое письмо отставных французских генералов, в котором они предупредили, что Франция оказалась на пороге гражданской войны с "полчищами исламистов", было опубликовано в апреле. В нем говорится, что исламисты захватывают целые области Франции и устанавливают там свои порядки, противоречащие конституции страны. Бездействие может привести к социальному взрыву и гражданской войне, которая может обернуться тысячами жертв, считают генералы. После жестокого убийства сотрудницы полиции тунисцем под письмом подписались тысячи военных, включая действующих.

В правительстве французского президента Эммануэля Макрона осудили письмо генералов, сравнив его с неудачным путчем французских военных в Алжире в 1961 году, вызванного решением тогдашнего лидера Франции Шарля де Голля предоставить африканской стране независимость. Начальник главного штаба французских вооруженных сил генерал Франсуа Лекуантр заявил, что авторов письма ожидает дисциплинарная проверка. Командование рассматривает вариант с более суровым наказанием для старших по чину офицеров и менее суровым - для младших. Отставных генералов, подписавших письмо, накажут лишением воинского звания.

Источник: lenta.ru