В Омске без вести пропал главврач больницы, где лечили Навального

Как сообщили в правительстве региона, в болоте найден квадроцикл, на котором тот отправился в лес.

В Большеуковском районе Омской области ушел на охоту и пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский, бывший главврач больницы скорой помощи №1, куда в августе 2020 года после отравления доставили российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает РБК.

Как сообщили в правительстве региона, в болоте найден квадроцикл, на котором тот отправился в лес.

Сначала поступили сообщения, что с охотбазы в деревне Поспелово Большеуковского района 7 мая около 16 часов на квадроцикле в лесной массив уехал 49-летний житель Омска, после чего связь с ним прервалась. Его знакомые вечером, ночью и утром пытались сами найти мужчину, а 8 мая в 13:50 охотники наконец сообщили о происшествии в полицию.

После того как летом 2020 года Алексей Навальный поступил в клинику, которой руководил Мураховский, главврач выступил с заявлением о том, что оппозиционер не был отравлен. «Окончательно был исключен диагноз «отравление» на основании химико-токсикологической экспертизы», - сказал он тогда.

Врач уточнил, что экспертиза не подтвердила отравление политика химическим веществом. «В анализах крови и мочи никаких следов указанного препарата нет. Дозировки, которые где-то нашли, мы не можем принимать во внимание», - пояснил Мураховский, отметив, что в картину заболевания не укладывается возможное отравление таким веществом.

Источник: centralasia.media