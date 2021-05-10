Лукашенко подписал декрет на случай своей гибели

По конституции Беларуси, в случае смерти или недееспособности президента его обязанности исполняет премьер, о Совете безопасности в этом контексте не упоминается.

Александр Лукашенко 9 мая подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», в котором описан механизм управления Беларусью на случай его гибели. Об этом сообщила его пресс-служба. Документ уже вступил в силу.

«Документом предусматривается, что в случае гибели Главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение» – сообщила пресс-служба Лукашенко. Также в декрете сказано, что решение о проведении новых выборов будет принимать Совет безопасности.

По конституции Беларуси, в случае смерти или недееспособности президента его обязанности исполняет премьер, о Совете безопасности в этом контексте не упоминается.

Лукашенко заявил, что подпишет документ, передающий власть Совбезу в случае его гибели, в апреле, после того, как белорусские спецслужбы заявили о предотвращении заговора, участники которого якобы хотели устроить военный переворот. Этот декрет он назвал одним из самых важных своих решений. В состав Совета безопасности входят восемь человек, не считая самого Лукашенко. Четверо из них представляют силовые органы.

В середине апреля в результате совместной операции ФСБ России и КГБ Беларуси были задержаны четыре человека, которые якобы готовили переворот в Минске. Среди них адвокат с белорусским и американским гражданством Юрий Зенкович и политтехнолог Александр Федута. Были опубликованы видео, на которых они обсуждают с людьми, выдававшими себя за оппозиционно настроенных белорусских военных, возможность отстранения Лукашенко от власти силовым путём. Сами арестованные не комментировали обвинения в их адрес. Люди из их окружения говорят, что они могли обсуждать различные варианты развития событий в Беларуси, но сами переворот не готовили.

Страны Запада не признают легитимными президентские выборы, прошедшие в Беларуси в прошлом году, согласно официальным итогам которых Лукашенко был избран на шестой срок. После выборов власти подавили массовые акции протеста в Беларуси.

Белорусская оппозиция не анонсировала массовых акций протеста в День победы 9 мая.

Источник: Азаттык