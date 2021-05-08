Мирзиев и Назарбаев рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества и обменялись мнениями по ситуации в ЦА

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества, состоялся обмен мнениями по ситуации в Центральной Азии.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне провел телефонный разговор с Первым Президентом Казахстана, Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, сообщило агентство УзА.
Лидеры обменялись теплыми поздравлениями в связи с Днем Победы и приближающимся священным праздником Рамазан-хайит, искренне пожелали двум братским народам мира, благополучия и процветания.
В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества, состоялся обмен мнениями по ситуации в Центральной Азии.
С удовлетворением отмечена положительная динамика взаимодействия, которая обеспечивается благодаря активным и плодотворным двусторонним контактам на разных уровнях.
С начала текущего года товарооборот вырос на 28 процентов. В прошлом месяце дан старт строительству Международного центра торгово-экономического сотрудничества в приграничном районе.
Ведутся совместная подготовка и реализация приоритетных инвестиционных и инфраструктурных проектов, включая строительство автомобильной и железной дороги Учкудук-Кызылорда и скоростного железнодорожного сообщения Туркестан-Ташкент.
Тесно работают регионы двух стран, продолжаются важные программы в области культурно-гуманитарного обмена.
Президент Узбекистана и Елбасы особо отметили важность дальнейшего наращивания полномасштабного и взаимовыгодного сотрудничества в целях укрепления уз многовековой дружбы, добрососедства, доверия и партнерства между братскими народами и странами.
Источник: Кабар
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