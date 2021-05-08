Президенты России и Узбекистана обсудили события на кыргызско-таджикской границе

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Как сообщает пресс-служба президента РФ, при обсуждении ситуации в Центрально-Азиатском регионе, в том числе в свете недавних событий на таджикско-кыргызской границе, президенты приветствовали договорённости Бишкека и Душанбе об урегулировании конфликта политико-дипломатическими средствами, подтвердив готовность всемерно содействовать дальнейшей стабилизации обстановки.
Главы государств также обменялись тёплыми поздравлениями в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Подчёркнуто особое значение этой даты для народов обеих стран, которые бережно хранят память о беспримерном подвиге фронтовиков и тружеников тыла.
Выражено удовлетворение поступательным развитием российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Особое внимание уделено дальнейшему наращиванию совместных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе по организации производства вакцины на территории Узбекистана.
Источник: Элгезит
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