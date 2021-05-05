В Таджикистане разрушенные дома будут восстановлены за счет государства

Президент также поставил перед местными властями задачу оказать финансовую помощь семьям жертв конфликта.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 5 мая, провел телефонный разговор с главой Согдийской области Раджаббоем Ахмадзода.
Глава государства заслушал отчет своего собеседника о ходе восстановления всех разрушенных объектов в городе Исфара и Бободжонгафуровском районе, сообщает пресс-служба президента.
Ахмадзода сообщил, что в Исфаре и Бободжонгафуровском районе созданы штабы, которые в круглосуточном режиме контролируют ход восстановительных работ.
Президент поручил главе Согда постоянно навещать пострадавших во время конфликта семьи, восстановить все разрушенные дома в течение одного месяца и обеспечить жителей всей необходимой домашней утварью.
Президент также поставил перед местными властями задачу оказать финансовую помощь семьям жертв конфликта.
Вооруженное столкновение, которое произошло 29 апреля на таджикско-кыргызском приграничье, оставило без крова около 150 человек. По предварительным данным, на территории трех джамоатов города Исфара полностью разрушены 14 жилых домов и частично пострадали 2 дома.
По поручению президента Эмомали Рахмона, все разрушенные дома в результате конфликтов на таджикско-кыргызской границе будут полностью восстановлены за счет государства.
Дома, которые частично разрушены, тоже будут отремонтированы в ближайшие дни. Также пострадавшим и семьям погибших будет оказана материальная и денежная помощь.
Кроме этого, в Исфаре была развернута целая кампания в поддержку семей погибших и пострадавших в конфликте.
Источник: asiaplustj.info
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