Лукашенко массово лишил званий бывших белорусских силовиков

Отмечается, что мера коснулась более 80 экс-силовиков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко массово лишил воинских и специальных званий бывших сотрудников силовых ведомств и военнослужащих. Соответствующий указ он подписал во вторник, 4 мая, передает lenta.ru со ссылкой на БЕЛТА.
Отмечается, что мера коснулась более 80 экс-силовиков. Как следует из текста документа, их было решено лишить званий за дискредитирующие поступки в период "обострения общественно-политической обстановки в стране".
"Отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям", - говорится в тексте.
Также указанные лица подозреваются в публикации личных данных журналистов, сотрудников правоохранительных органов и госслужащих, уточняется в указе. В отношении некоторых из бывших силовиков уже были возбуждены уголовные дела. "Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства", - подчеркивается в документе.
Известно, что инициаторами подобной меры стали руководители силовых ведомств.
В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!