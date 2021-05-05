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Казахстан и США расширили связи в сферах экономики, медицины и обеспечения безопасности

В состав объединения "С5+1" входит Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США.

Формат "С5+1" за последние пять лет достиг успеха в расширении связей в сферах экономики, энергетики, торговли, медицины и обеспечения безопасности, сообщает агентство ТАСС.

В состав объединения "С5+1" входит Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США.

Об этом говорится в распространенном во вторник Госдепартаментом совместном заявлении участников этой платформы по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств этих стран, которая состоялась 23 апреля по видеосвязи.

Участники отметили пятилетнюю годовщину формата "С5+1", установленного в ноябре 2015 года, подчеркнув успех платформы в укреплении регионального диалога, сотрудничества и партнерства между странами-участницами. Данный формат способствовал расширению экономических, энергетических и торговых связей, смягчению последствий экологических и медицинских проблем, совместному устранению угроз безопасности и поддержке всестороннего участия женщин во всех аспектах политической, экономической и социальной жизни стран-членов, - отмечается в документе.
Участники вновь заявили о своей приверженности совместному решению общих проблем в целях создания процветающей и безопасной Центральной Азии, свободной в реализации своих интересов с различными партнерами, включая США.

Формат взаимодействия "С5+1" был установлен в 2015 году для обсуждения региональных вопросов в сферах экономики, экологии и безопасности.

Источник: Кабар

           

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