Казахстан и США расширили связи в сферах экономики, медицины и обеспечения безопасности

В состав объединения "С5+1" входит Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США.
Формат "С5+1" за последние пять лет достиг успеха в расширении связей в сферах экономики, энергетики, торговли, медицины и обеспечения безопасности, сообщает агентство ТАСС.
В состав объединения "С5+1" входит Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США.
Об этом говорится в распространенном во вторник Госдепартаментом совместном заявлении участников этой платформы по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств этих стран, которая состоялась 23 апреля по видеосвязи.
Участники отметили пятилетнюю годовщину формата "С5+1", установленного в ноябре 2015 года, подчеркнув успех платформы в укреплении регионального диалога, сотрудничества и партнерства между странами-участницами. Данный формат способствовал расширению экономических, энергетических и торговых связей, смягчению последствий экологических и медицинских проблем, совместному устранению угроз безопасности и поддержке всестороннего участия женщин во всех аспектах политической, экономической и социальной жизни стран-членов, - отмечается в документе.
Участники вновь заявили о своей приверженности совместному решению общих проблем в целях создания процветающей и безопасной Центральной Азии, свободной в реализации своих интересов с различными партнерами, включая США.
Формат взаимодействия "С5+1" был установлен в 2015 году для обсуждения региональных вопросов в сферах экономики, экологии и безопасности.
Источник: Кабар
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