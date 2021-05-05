Эмомали Рахмон примет участие в параде Победы в Москве

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 9 мая примет участие в параде Победы в Москве.
Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба главы государства.
«Президент Таджикистана и сопровождающие его лица сразу после проведения торжественных мероприятий в парке Победы в Душанбе отбудут в Москву, где примут участие в параде, посвящённом 76-летию Дня Победы», - говорится в сообщении.
Источник: centralasia.media
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