Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе

Американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе.

«После долгих размышлений и работы над отношениями мы приняли решение завершить наш брак», - говорится в совместном заявлении, опубликованном в Твиттере Билла Гейтса.

За 27 лет брака мы вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который помогает людям по всему миру жить здоровой и продуктивной жизнью. Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и будем продолжать совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем расти вместе как пара», - сообщается в обращении.

Билл Гейтс познакомился с будущей супругой в конце 1980-х годов, когда она пришла работать в Microsoft. Они поженились в 1994 году. У пары трое детей — Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.

По данным Forbes, Билл Гейтс занимает четвертую строчку самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 130,5 миллиардов долларов. По версии Bloomberg Billionaires Index, состояние Гейтса составляет 146 миллиардов долларов (4-место). Список богатейших людей мира по версии Forbes по прежнему возглавляет Джефф Безос ($197 млрд), на втором месте находятся французский бизнесмен Бернар Арно и его семья ($182,9 млрд), на третьем месте Илон Маск ($168,6 млрд).

Источник: centralasia.media