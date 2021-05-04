Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьер-министром

Если через неделю парламент вновь не изберет премьер-министра, он будет распущен, а выборы – официально назначены.

Национальное Собрание Армении накануне, 3 мая на специальном заседании после обсуждения вопроса об избрании премьер-министра не поддержало кандидатуру Никола Пашиняна на должность главы кабмина. Об этом сообщает «Новости Армении».

Кандидатуру Пашиняна поддержал 1 депутат, 3 выступили «против» и 75 – воздержались. При этом депутаты от партий «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» не приняли участия в голосовании.

Таким образом, запущен процесс назначения внеочередных выборов.

Если через неделю парламент вновь не изберет премьер-министра, он будет распущен, а выборы – официально назначены.

Источник: Элгезит