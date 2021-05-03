Кыргызско-таджикский конфликт показал провал России в ЦА, — российский эксперт

Ниже приводим без изменений публикацию Эль-Мюрида.

Известный российский эксперт Анатолий Несмиян, который больше известен как Эль-Мюрид, считает, что кыргызско-таджикский конфликт показал провал России в Центральной Азии.

Ниже приводим без изменений публикацию Эль-Мюрида.

«Таджикско-киргизский конфликт снова демонстрирует то, что скрывать уже не то что не получается, а и просто неприлично. Россия безо всякого внешнего давления и побуждения буквально проваливается на своей периферии. И дело даже не в том, что возник конфликт — это, в общем-то, дело почти обыденное при том количестве неразрешенных противоречий, которые есть в этом регионе. А то, что обе стороны активно ищут поддержку не в Москве, а в стороне от нее: Киргизия в Турции, Таджикистан рассчитывает на помощь Ирана и даже Афганистана. Плюс активизировался Узбекистан, пытающийся продать конфликтующим сторонам свой арбитраж.

Кремль при этом проявляет поразительное равнодушие к происходящему. Дежурные и буквально ленивые комментарии МИДа — и на этом, пожалуй, всё. Безусловно, всегда можно представить дело так, что дипломатия — занятие не публичное, а потому смердам и не положено знать. Кому надо уже вовсю работают. Однако утешать себя — это искусство, которым свидетели величия путинской России овладели в совершенстве. Тут целый набор от «грозного русского молчания» и «можем повторить» до разнообразных «хитрых планов». Хотя в реальности эти отговорки перестают действовать даже на самых убежденных.

Объяснение происходящему понятно и очевидно: чтобы проецировать силу, нужно иметь эту самую силу. И понимание, куда ее, собственно, проецировать.

Силы нет, точнее, она вся занята более важным делом. Обострение на украинской границе снято, но проблема остается, а потому все внимание и все силы приходится держать в одном месте. На другие уже не остается ничего. С пониманием, видимо, тоже не все хорошо. Уже в ходе последней киргизской революции стало понятно, что Кремль буквально проваливается. Как-то уладить очередную проблему удалось, но местным игрокам и элитам всё более понятно: ориентация на Кремль чревата. Сидящий в подвале российский президент недееспособен, а выстроенная им система вертикального управления не позволяет проявлять инициативу в отсутствие решения первого лица.

А потому вассалам Кремля приходится переходить к плану Б.

Зоны влияния России на постсоветском пространстве разваливаются. (Кстати, в скобках можно отметить, что прямо сейчас распадается и зона влияния в Молдавии — президент Санду распускает парламент и по всей видимости, сумеет создать нужное ей прозападное большинство. Додон, которого воспринимают буквально как лузера, в том числе и его сторонники, по всей видимости, провалится. Для Кремля всё начинает весьма угрожающе трещать по швам везде. В случае победы Пашиняна в Армении он сможет более уверенно отходить от Кремля, что он и пытался сделать весь срок своего премьерства, хотя и крайне аккуратно. Здесь провал будет не столь очевидным, но столь же неизбежным).

При этом стоит отметить, что распад зон влияния России происходит в прямом смысле самопроизвольно. Враждебные происки здесь если и есть, то минимальны. Просто уже нет ресурса, он весь растранжирен. И, конечно, на освободившееся пространство немедленно заходят новые игроки. Среднюю Азию уже точно будут делить Турция и Иран в качестве региональных игроков, глобально над ними будут строить свои балансы Китай, США и Великобритания. За Армению уже формируется пул игроков, попытающихся перебалансировать ситуацию — Турция и Франция. С Молдавией все более-менее понятно: она ориентирована на Европу, которая передаст доверенность Румынии.

Всё очень сильно напоминает 89 год, когда посыпался Варшавский договор. Не потому, что злокозненные империалисты смогли вбить клин, а потому, что Союз уже был не в состоянии удерживать зону контроля и влияния. В том числе и силой. Собственно, после вильнюсских событий стало понятно, что тут бы свое удержать, а потому сюжет развернулся так, как мы и наблюдали.

Сейчас — чистейшая калька с тех событий. Распадающаяся Россия, разваливающийся режим, пытающийся взять под контроль ситуацию через террор и военные упражнения в городах, уход отовсюду — распад империй выглядит всегда одинаково.

Путинская недоимперия подошла к периоду своего краха, а потому всё выглядит, как и должно выглядеть в подобной ситуации».

Напомним, что Таджикистан совершил акт агрессии в отношении Кыргызстана путем провокации на водозаборе «Головной» 29 апреля 2021года.

Согласно данным на 2 мая, в ходе приграничного конфликта 178 граждан Кыргызстана получили ранения, из них 34 человека погибли. Пострадали 78 домов, 2 школы, 1 ФАП, 1 детский сад, 1 здание милиции, 3 пограничных поста, 10 заправок, 8 магазинов.



Источник: Элгезит