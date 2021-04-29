Первые 100 дней президента Байдена. Десять главных событий и решений

Ускорение темпов вакцинации, отмена указов предшественника Дональда Трампа, а также смена внешней политики.

Какими решениями Джо Байдена запомнились первые 100 дней его правления. Об этом в материале РБК.

Удвоение темпов вакцинации

Джо Байден еще до инаугурации пообещал ускорить вакцинацию населения от COVID-19, которая началась в конце 2020 года. В начале декабря он говорил, что за первые 100 дней его срока в США успеют сделать 100 млн прививок.

В конце марта во время своей первой официальной пресс-конференции в Белом доме Байден удвоил цель, пообещав, что к концу тех же 100 дней американцам сделают 200 млн прививок от коронавирусной инфекции. 21 апреля Байден сообщил, что цель была достигнута.

Для вакцинации в США используются одобренные регулятором вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США на 28 апреля, одну дозу вакцины получили 141,8 млн американцев (42,7% от общей численности населения), а две — 97,7 млн (29,1%).

С момента вступления в должность президента Байден отменил больше 20 указов и распоряжений, которые издал его предшественник Дональд Трамп. Кроме ряда миграционных норм Байден отозвал разрешение на прокладку нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой. Возобновить там работы распорядился Трамп, во времена Барака Обамы стройка также приостанавливалась.

Кроме того, 46-й президент США решил отменить выход страны из числа членов Всемирной организации здравоохранения. Трамп часто критиковал ВОЗ за то, что организация допустила ошибки во время распространения коронавирусной инфекции.

Популярность Байдена

Больше половины американцев поддерживают деятельность Байдена на посту президента страны. По крайней мере, эти данные приводит портал FiveThirtyEight. 14 апреля уровень одобрения опустился до 52,5%, это стало минимальным значением за все время работы Байдена. В тот же день аналитики зафиксировали и пиковое значение неодобрения его деятельности — 40,9%. Потом рейтинг начал расти.

По данным портала RealClearPolitics, который собирает результаты последних исследований, сейчас одобряют деятельность Байдена 53,1%, против него высказываются 42,1%.

Байден выступил в поддержку представителей ЛГБТ. «Мы позаботимся о том, чтобы дипломатия и иностранная помощь работали над продвижением прав этих лиц, включая борьбу с криминализацией и защиту ЛГБТ-беженцев и лиц, ищущих убежища», — говорил Байден. Президент США отменил норму, которая запрещала трансгендерам служить в армии.

Пересмотр политики Трампа по климату

Республиканец Трамп и демократ Байден развернули заочную гонку — кто быстрее примет решение по Парижскому соглашению по климату. Оно было подписано 12 декабря 2015 года, но Трамп, как только пришел к власти в январе 2017-го, объявил о намерении вывести США из этого добровольного для всех стран соглашения. Формальный указ он подписал 1 июня того же года, но выход состоялся только 4 ноября 2020-го (он растянулся на три года по установленной процедуре). Байден же в одном из первых своих распоряжений в день инаугурации 20 января поручил восстановить участие Америки в соглашении. Через неделю, 27 января, он подписал масштабный указ о борьбе с климатическим кризисом в стране и за рубежом.

Климат, говорится в указе, должен стать важнейшим элементом внешней политики и национальной безопасности. Впервые в администрации был учрежден пост представителя президента по климату, который занял бывший госсекретарь Джон Керри.

Перевод экономики США на «зеленые» стандарты стал одним из ключевых положений триллионной программы ее восстановления после пандемии. Среди других положений — строительство 500 тыс. зарядных станций для электромобилей.

Во внешней политике климат стал одной из немногих связующих тем для Вашингтона, Пекина и Москвы. Си Цзиньпин и Владимир Путин, несмотря на общее ухудшение отношений между странами после прихода Байдена к власти, по его приглашению приняли участие в климатическом саммите, который прошел 22 апреля.

Изменения по Ирану и Афганистану

Политика Трампа в отношении обеих стран в начале президентства ознаменовалась агрессивными шагами. В апреле 2017 года на территорию Афганистана была сброшена мощнейшая из неядерных бомб, так называемая мать всех бомб. Сброшена она была в гористом районе страны, представители администрации Трампа объясняли, что целью были подземные сооружения ИГИЛ.

О разгроме ИГИЛ на территории Сирии и Ирака Трамп объявил через полтора года, в конце 2018-го (президент Владимир Путин настаивает, что основные усилия по разгрому террористов предприняла Россия). Начав с испытания мощного оружия, администрация перешла к переговорам. В 2018 году, сначала в обстановке секретности, в Дохе начались переговоры чиновников администрации США с представителями террористического движения «Талибан». Для США целью переговоров стало обеспечение вывода войск из Афганистана, куда они вторглись в 2001-м — после террористических атак 11 сентября того же года. Трамп объяснял, что без талибов обеспечить стабильность в стране невозможно, а значит, с ними надо вести переговоры.

При Трампе добиться окончательного соглашения не удалось, но Байден этот курс на переговоры продолжил. Пока переговоры ведутся, Байден сдвинул график вывода войск. Вместо 1 мая, как планировал Трамп, американские войска должны покинуть Афганистан в сентябре, ровно через 20 лет после начала операции, которая обошлась бюджету по меньшей мере в $822 млрд и унесла жизни 2,3 тыс. американских военных.

Называвший Иран одним из главных соперников США Трамп в мае 2018 года вывел страну из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), архитектором которого стала администрация США во главе с президентом Обамой и вице-президентом Байденом. План действий, поддержанный Тегераном и шестеркой посредников, в том числе Россией, предусматривал частичное снятие американских и европейских санкций с Ирана в обмен на отказ от развития ядерной программы. Обама успел снять часть санкций, однако Трамп их восстановил, что вызвало гнев в Иране и благодарность в Израиле.

Байден выход США из соглашения называл ошибкой. Однако, когда он вернулся в Белый дом уже как глава государства, в одностороннем порядке восстанавливать участие США и снова снимать санкции его команда посчитала невозможным. Вместо этого в Вене начались переговоры (снова с участием шестерки посредников) о шагах, на которые могут пойти Тегеран, Вашингтон и другие участники сделки, чтобы она начала действовать, а угроза обретения Ираном ядерного оружия была снята.

Продолжение стратегии в отношении Китая

Джо Байден гордится своими давними отношениями с китайским председателем Си Цзиньпином — в 2011 году, когда Си был только кандидатом на пост главы страны, Байден провел шесть дней в его компании в поездке по Китаю, а после этого принимал его в Вашингтоне. Одним из результатов визита Си в Лос-Анджелес стало увеличение числа китайских фильмов, показываемых в США.

Тогда, по словам Байдена, у него появилось уважение к Си, его уму. Однако иллюзий в отношении китайского лидера президент США не имеет, заверил он на своей первой пресс-конференции. «Он из тех, кто, подобно Путину, думает, что автократия — это будущий тренд и что демократия не работает в мире, который становится все более сложным. Он абсолютно недемократический человек, но он очень, очень умный человек», — сказал президент США.

В 2017 году в созданной при Трампе Концепции национальной безопасности США Китай был назван «стратегическим соперником», в 2018 году в активную фазу перешла торговая война — Вашингтон повысил пошлины на многие китайские товары. В январе 2020 года стороны согласовали первую фазу торговой сделки, согласно которой Китай должен нарастить на $200 млрд объем закупаемых у США товаров, но пошлины на китайские товары были сохранены.

От Байдена изменения курса не ожидали: эксперты предполагали, что поменяется разве что риторика. Однако и этого не случилось. Первая — ознакомительная — встреча китайской и американской делегаций на Аляске завершилась без результата, но со взаимными обвинениями в неподобающем тоне обращений.

Отношения с Европой. Атлантический ренессанс

В то время как с Китаем и Россией отношения США если и изменились, то в худшую сторону, в евроатлантических наступил ренессанс. Байден вернулся к курсу Обамы и других своих предшественников, в том числе президентов-республиканцев, ставивших во главу угла отношения с Европой и союзниками по НАТО. Еще до вступления в должность президента Байден провел телефонные разговоры с президентом Франции, канцлером Германии, премьерами Великобритании и Ирландии. Их смысл американские СМИ суммировали как «Америка вернулась».

При Трампе европейские союзники постоянно получали претензии о недостаточности расходов на оборону и перекладывании содержания НАТО на американский бюджет. Администрация Трампа последовательно и в резких выражениях критиковала приверженность Германии и других стран энергетическому сотрудничеству с Россией, а также сопротивлялась строительству «Северного потока-2». Байден и члены его администрации не только на словах заверяют в общности интересов с Европой, но и подкрепляют их символическими шагами (первый заграничный визит госсекретарь США Энтони Блинкен нанес в Брюссель, а Байден принял участие в саммите Европейского совета — первое участие американского президента в этом формате за 11 лет) и отказом от жесткого экономического давления.

Объявляя дополнительные санкции против России, Байден отметил, что США пока не намерены затрагивать «Северный поток-2», потому что в этом вопросе должны учитывать мнение европейских коллег.

Отношения с президентом России. «Путин — убийца?»

От возвращения в Белый дом Байдена — одного из основных авторов стратегии перезагрузки отношений с Москвой, проводившейся с 2009 по 2013 год, — нового перезапуска отношений эксперты не ожидали. Ожидалось продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, сотрудничество по вопросам климата, ядерных программ Ирана и КНДР, Афганистана и т.п. И первый телефонный разговор Байдена и Путина эти ожидания оправдал — было решено продлить договор.

Однако после этого президент США перешел в наступление — обвинил Россию в причастности к масштабной кибератаке и согласился с утверждением американского журналиста, что российского президента можно считать убийцей. Этот выход за устоявшиеся протокольные нормы обращения к лидеру другой страны, пусть и объявленной ревизионистской державой, в Москве восприняли крайне негативно.

«Это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого», — пообещал 18 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, такого в истории еще не было.

Первые санкции по России. Беспрецедентное похолодание в отношениях

К середине апреля администрация Байдена успела несколько раз ввести санкции против России. Первые были введены 2 марта из-за отравления оппозиционера Алексея Навального — Вашингтон считает доказанной причастность к этому событию российских спецслужб, официальная Москва это отрицает.

Под санкции попали семь высокопоставленных российских чиновников — первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников, начальник ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. Санкции были введены и против нескольких оборонных НИИ.

15 апреля США ввели санкции против России из-за якобы установленной ими причастности российского государства к масштабной хакерской атаке. В частности, американским компаниям и физлицам с 14 июня запрещено покупать выпущенные на первичном рынке российские долговые облигации.

На эту серию санкций Россия отвечала поэтапно — сначала пригласила своего посла в США Анатолия Антонова на бессрочные консультации в Москву, а 16 апреля сообщила о нескольких решениях. В основном они ограничат работу американских дипломатов в России. В числе мер — запрет на наем россиян на работу, ограничение количества командировочных американских дипломатов и такая новация, как рекомендация послу Джону Салливану отправиться в Вашингтон. Персоной нон грата посол объявлен не был, но уровень двусторонних отношений на некоторое время снизится. Тем не менее эти «дипломатические заморозки» не привели к полному прекращению диалога — 22 апреля Путин принял участие в организованном Байденом саммите по климату.

Триллионные кризисные вливания

Еще до инаугурации Байден представил масштабный проект мер по стимулированию американской экономики — так называемый Американский план спасения (American rescue plan) — на $1,9 трлн. Из этой суммы около $1 трлн планировалось потратить на прямые выплаты американцам (по $1,4 тыс. на домохозяйство), $440 млрд — на поддержку малого бизнеса, пострадавшего в пандемию, $415 млрд — на борьбу с коронавирусом и вакцинацию населения.

Еще более масштабный проект, так называемый Американский план занятости (American jobs plan), Байден предложил в конце марта. Власти США собираются инвестировать в инфраструктурные проекты около $2,3 трлн. Планируется обновить сеть дорог и мостов, модернизировать порты, аэропорты и транспортную систему, «построить, сохранить и модернизировать» более 2 млн жилых домов и коммерческих зданий, обеспечить всю страну доступом к высокоскоростному интернету и создать разветвленную сеть станций для зарядки электромобилей. «Сейчас нужно не возвращаться к тому уровню, какой был раньше (до пандемии). Настал момент заново осмыслить и построить новую экономику», — говорилось в сообщении Белого дома, посвященном плану.

Инвестиции в рамках Американского плана занятости рассчитаны на ближайшие восемь лет. Профинансировать расходы поможет увеличение налога на прибыль корпораций с 21 до 28%, которое предлагает Байден: дополнительные доходы от этого шага должны полностью окупить план в течение 15 лет.

Последняя масштабная инициатива Байдена, детали которой Белый дом раскрыл накануне 100-дневного «юбилея» пребывания президента в должности, — Американский план поддержки семей (American families plan). Этот план, рассчитанный на десять лет, предполагает около $1 трлн инвестиций и налоговые льготы примерно на $800 млрд для семей со средними и низкими доходами. В рамках плана $200 млрд будет направлено на бесплатное дошкольное образование для трех- и четырехлетних детей, более $100 млрд — на обеспечение двухлетнего бесплатного образования в общественных колледжах, $45 млрд — на обеспечение детей из малообеспеченных семей бесплатным питанием. Дополнительные $80 млрд, по предложению Байдена, планируется направить на гранты Пелла — деньги, которые американское правительство предоставляет студентам для оплаты обучения.

Изменение миграционной политики

После вступления в должность Байден отменил несколько указов, принятых Трампом, которые касаются миграционной политики. Так, в начале февраля президент США распорядился воссоединить детей и родителей, которые нелегально пересекли границу. Практику разлучения семей вводил Трамп в рамках политики «нулевой толерантности к мигрантам».

Другим указом Байден отменил меры по ужесточению режима контроля над нелегальной иммиграцией. Кроме того, он отменил указ Трампа, блокирующий иммиграцию из 13 стран с преимущественно мусульманским населением. Отказался Байден и от нормы, которая позволяла финансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Спустя полтора месяца Трамп заявил, что нынешним властям «следует незамедлительно закончить строительство стены».

Однако к концу марта заговорили о гуманитарном кризисе на границе США и Мексики. Именно так ситуацию охарактеризовал Reuters. Из-за наплыва мигрантов власти приграничных территорий со стороны США не справлялись с потоком, у них возникали сложности с обеспечением медикаментами и местами в приютах.

В апреле Байден подписал указ, который сохранил квоту на прием беженцев в 2021 финансовом году (с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года) на уровне 15 тыс. человек. Это ровно столько, сколько был готов принять Трамп. По словам Байдена, этот лимит «по-прежнему оправдан гуманитарными соображениями и отвечает национальным интересам». При этом он охарактеризовал сложившуюся ситуацию на границе как кризис, пообещав повысить квоту в будущем.

Источник: Кабар