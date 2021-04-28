Россия скоро представит список недружественных стран, - Лавров

У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе.

Российское правительство скоро представит список недружественных стран: критерии понятны, ждать осталось недолго, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго», - сказал министр.

Источники газеты «Известия» говорят, что наряду с США, о которых уже упоминала представитель российского МИД Мария Захарова, в списке будет Великобритания и страны Балтии.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым государства, совершающие «недружественные действия» против России, будут ограничены в праве нанимать российских граждан: их численность будет определяться квотой.

Истоник: centralasia.media