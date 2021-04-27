На Украине резко поднялись тарифы на газ в связи с автоматическим переводом граждан страны на годовые тарифы с 1 мая.
Об этом сообщает издание "Обозреватель".
По новым правилам, цена за кубометр газа будет варьироваться от 7,96 до 13,5 гривен (21,4 и 36,2 рубля соответственно). При этом на данный момент украинцы платят около 6,99 гривен (18,8 рублей) за кубометр.
Издание подсчитало, что из-за изменения тарифов некоторым жителям страны придется платить почти на 1,5 тысячи гривен (4 тысячи рублей) в месяц больше при условии, что отопление газовое.
Ранее сообщалось, что подавляющее большинство (93 процента) украинцев считают завышенными установленные в стране тарифы на газ, воду и электричество. Наибольшее число респондентов возлагают вину за плачевную ситуацию с ростом тарифов на правительство и президента Украины.
Источник: lenta.ru
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!