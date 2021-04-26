Президенты Таджикистана и России обсудили вопросы увеличения регулярных авиарейсов

В частности, была рассмотрена афганская проблематика и развитие ситуации в регионе.
Комплекс двусторонних таджикско-российских отношений, в том числе практические аспекты торгово-экономического, и культурно-гуманитарного сотрудничества обсуждены в ходе состоявшихся накануне телефонных переговоров президента Таджикистана Эмомали Рахмона с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство "Авеста".
Пресс-служба Президента РТ пояснила, что в ходе беседы обсуждался комплекс двусторонних таджикско-российских отношений, в том числе практические аспекты торгово-экономического, и культурно-гуманитарного сотрудничества.
В этом контексте глава нашего государства акцентировал внимание на актуальные аспекты взаимодействия сторон в сферах торговли, образования, трудовой миграции и здравоохранения, включая вопросы координации усилий в борьбе с пандемией COVID-19.
Также, стороны высказались по конкретике наращивания объёмов взаимной торговли и увеличения поставок экологически чистой плодоовощной продукции Таджикистана на российский рынок.
Были также обсуждены вопросы реализации проекта строительства в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке, возвращения таджикских студентов в вузы Российской Федерации, увеличения частоты регулярных авиарейсов между двумя странами.
В ходе телефонного разговора, также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
В частности, была рассмотрена афганская проблематика и развитие ситуации в регионе.
Президенты двух стран высказались за дальнейшие усилия сторон по практической реализации огромного потенциала таджикско-российского стратегического партнерства и укрепление координации действий в рамках международных и региональных организаций.
Были достигнуты договоренности о тесном сотрудничестве сторон в подготовке и проведении на должном уровне юбилейного саммита ШОС и очередной встречи глав государств-членов ОДКБ, которые будут проходить в текущем году в столице Таджикистана.
В завершение беседы Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей Таджикистана с благословенным месяцем Рамадан, пожелав народу нашей страны благополучия и процветания.
Источник: Кабар
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