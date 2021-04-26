Уход от дружбы с Турцией. Джозеф Байден признал геноцид армян

Джо Байден первым из президентов США признал резню и депортацию армян в Османской империи в 1915 году геноцидом.

Президент США Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи, следует из опубликованного на сайте Белого дома заявления американского президента, пишут СМИ.

"Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех, кто погиб во время геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся не допустить повторения подобного зверства. Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению", - говорится в заявлении Байдена.

Джо Байден первым из президентов США признал резню и депортацию армян в Османской империи в 1915 году геноцидом. Ранее американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние" и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в письме Байдену заявил, что армяне во всем мире с большим энтузиазмом приветствовали признание геноцида.

Современная Турция не признает события 1915 года, когда в Османской империи погибли до полутора миллионов армян, геноцидом и противится тому, чтобы их признавали геноцидом другие страны.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция полностью отвергает признание геноцида армян Соединенными Штатами.

"Политический авантюризм - это самое большое предательство мира и справедливости. Слова не изменят и не перепишут историю. Мы не собираемся ни у кого брать уроки по нашей истории. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме", - написал Чавушоглу в Twitter.

Источник: vb.kg