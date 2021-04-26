Пашинян ушел в отставку, но продолжит обязанности премьера до выборов

Пашинян ушел в отставку, но продолжит выполнять обязанности преьмера до внеочередных выборов в парламент
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. До голосования, которое запланировано на 20 июня, он будет руководить кабмином. На выборах Пашинян будет кандидатом от партии «Гражданский договор».
«Сегодня я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Продолжу выполнять обязанности премьер-министра до проведения выборов», – сказал Пашинян в своем телеобращении в воскресенье, 25 апреля.
Согласно Конституции, для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. В случае отставки премьер-министра фракции парламента в семидневный
срок после принятия отставки правительства имеют право выдвигать кандидатов в премьеры. Национальное собрание избирает премьера большинством голосов от общего числа депутатов.
Пашинян заявил, что будет выдвинут на пост премьера Армении вновь.
«Партия "Гражданский договор" примет участие в выборах. Я буду выдвинут на пост премьер-министра Армении», – сказал Пашинян. Он отметил, что «только народ путем честного и справедливого голосования решит будущее страны».
Оппозиция добивается окончательного ухода Пашиняна. Противники премьера выражают опасения, что без отставки Пашиняна выборы не будут честными, но премьер пообещал, что в случае поражения передаст власть преемнику.
Протесты в Армении возобновились после мирного соглашения с Азербайджаном по самопровозглашённому Нагорному Карабаху. Согласно документу, часть территорий региона перешла под контроль Азербайджана. Пашинян настаивает, что только с помощью такого договора можно было прекратить обострившийся конфликт.
Источник: Азаттык
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