Пашинян ушел в отставку, но продолжит обязанности премьера до выборов

Пашинян ушел в отставку, но продолжит выполнять обязанности преьмера до внеочередных выборов в парламент

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. До голосования, которое запланировано на 20 июня, он будет руководить кабмином. На выборах Пашинян будет кандидатом от партии «Гражданский договор».

«Сегодня я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Продолжу выполнять обязанности премьер-министра до проведения выборов», – сказал Пашинян в своем телеобращении в воскресенье, 25 апреля.

Согласно Конституции, для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. В случае отставки премьер-министра фракции парламента в семидневный

срок после принятия отставки правительства имеют право выдвигать кандидатов в премьеры. Национальное собрание избирает премьера большинством голосов от общего числа депутатов.

Пашинян заявил, что будет выдвинут на пост премьера Армении вновь.

«Партия "Гражданский договор" примет участие в выборах. Я буду выдвинут на пост премьер-министра Армении», – сказал Пашинян. Он отметил, что «только народ путем честного и справедливого голосования решит будущее страны».

Оппозиция добивается окончательного ухода Пашиняна. Противники премьера выражают опасения, что без отставки Пашиняна выборы не будут честными, но премьер пообещал, что в случае поражения передаст власть преемнику.

Протесты в Армении возобновились после мирного соглашения с Азербайджаном по самопровозглашённому Нагорному Карабаху. Согласно документу, часть территорий региона перешла под контроль Азербайджана. Пашинян настаивает, что только с помощью такого договора можно было прекратить обострившийся конфликт.

Источник: Азаттык