(Фото) Индия третий день подряд бьет рекорды по числу зараженных и умерших от COVID-19.

В Индии за сутки коронавирусом заразились 346 786 человек, сообщило в субботу Министерство здравоохранения.

Таким образом, Индия третий день подряд установила мировой рекорд по числу инфицированных COVID-19 за 24 часа.

Как пишет Reuters, в Дели каждые четыре минуты умирает один человек от COVID-19. Правительство направило военные самолеты и поезда, чтобы доставлять аппараты ИВЛ из дальних уголков страны в Дели.

Кризис ощущается и в других регионах страны: местные СМИ сообщают о новых случаях смерти в Джайпуре и Амритсаре из-за отсутствия аппаратов ИВЛ.

В четверг Индия превзошла рекорд США по новым случаям коронавируса — 297 430 зараженных за сутки, что сделало ее глобальным эпицентром пандемии. В феврале правительство страны заявило, что Индия победила коронавирус, когда количество новых случаев заболевания упало до рекордно низкого уровня.

Однако смертность от COVID-19 по всей Индии выросла на 2624 человека за последние 24 часа, что на сегодняшний день является самым высоким показателем для страны. Крематории по всему Дели переполнены.

В стране с населением около 1,3 миллиарда сейчас зарегистрировано в общей сложности 16,6 млн случаев заболевания коронавирусом, в том числе 189 544 случая смерти.

Источник: centralasia.media