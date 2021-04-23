Владимир Путин обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в регионе

"Условлено о межведомственной проработке некоторых практических аспектов взаимодействия"

Президент России Владимир Путин обсудил с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном совместную работу в рамках интеграционных объединений и ситуацию в Центрально-Азиатском регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Обсуждены вопросы наращивания координации в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе с учетом председательства Таджикистана в 2021 году в Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. Проведен обмен мнениями по ситуации в Центрально-Азиатском регионе в контексте развития обстановки в Афганистане", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что Путин и Рахмон в разговоре подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

"Условлено о межведомственной проработке некоторых практических аспектов взаимодействия", - указали в Кремле.

Источник: vb.kg