В США может появиться 51-й штат

Палата представителей США проголосовала за присвоение столице США Вашингтону статуса штата, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.
Законопроект, который в случае его принятия сенатом, а затем подписания президентом, станет законом, позволит Вашингтону получить статус 51-го штата под названием Вашингтон, Содружество Дуглас (Washington, Douglass Commonwealth). Термин содружество сейчас входит в официальное название четырех штатов США – Виргиния, Кентукки, Массачусетс и Пенсильвания.
За изменение статуса Вашингтона проголосовали 216 членов палаты, против – 208, мнения разделились строго по партийному признаку. Теперь законопроект переходит в сенат, где демократам потребуется по крайней мере 10 голосов республиканцев для утверждения инициативы.
Согласно утвержденному палатой законопроекту, территория нового штата будет включать всю территорию столицы за исключением правительственных зданий и памятников, в числе которых Белый дом, здание конгресса и верховного суда. Эти не входящие в штат территории, согласно законодательной инициативе, будут считаться столицей США.
Источник: centralasia.media
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