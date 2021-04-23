Шавкат Мирзиёев попросил прощения у сограждан за коррупцию в стране

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев жестко раскритиковал главу Андижанской области за слабую борьбу с коррупцией.

Это произошло во время видеоселекторного совещания по вопросам развития сферы услуг, передает KUN.UZ.

«Во многих местах наши руководители, хокимы областей, районов и городов, руководители госучреждений, в частности в сфере дорожной инфраструктуры, водного хозяйства, медицины, строительства и дошкольных образовательных учреждений, замешаны в коррупционных делах», — сказал Мирзиёев.

Он подчеркнул, что в период пандемии коронавируса и в такое сложное время правительство делает все возможное, чтобы помочь и поддержать народ.

«Теперь будет верховенство закона, а наказание — неотвратимо. Мы просим прощения перед народом, и я в последний раз предупреждаю вас. Вот хоким Самарканда пусть сам расскажет, сколько взяточников в низшем звене, в сфере дошкольного образования и медицины», — отметил глава государства.

Глава государства также раскритиковал хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова.

«Вот в Андижане. Один из бессовестных чиновников областного хокимията взял 128 тысяч долларов. Берут и по 30 тысяч долларов. Что Абдурахманов не знает этого? Руководитель службы (Службы государственной безопасности – ред.) не знает этого? Прокурор? Абдурахманов не знает, кто работает с ним? Если даже кто-то возьмет 5 долларов, это предательство политики президента», — заключил президент Узбекистана.



Источник: Элгезит