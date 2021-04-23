Врачи Навального сообщили о его диагностике в гражданской больнице. Они просят его прекратить голодовку

Наша главная задача — сохранить нашему пациенту жизнь и здоровье.

Лечащие врачи оппозиционного политика Алексея Навального сообщили о том, что ему была проведена диагностика в гражданской больнице. Они получили через адвокатов медицинские заключения и результаты обследований. Они просят его прекратить голодовку, так как она представляет опасность для его здоровья. Их обращение опубликовано на сайте «Медиазоны», политику оно будет передано в пятницу.

По словам авторов обращения, Навальный был продиагностирован ещё 20 апреля. С оппозиционером работали нейрохирург, главный внештатный нефролог и главный невролог Владимирской области. Ему было проведено исследование, о котором просила команда врачей Навального.

«Наша главная задача — сохранить нашему пациенту жизнь и здоровье, — говорится в тексте. — Если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого». Подписи поставили пять врачей, работающих с Навальным.

Навальный держит голодовку с 31 марта, требуя допустить к нему независимых врачей. Перед этим политик жаловался на боли в спине, онемение ног и недостаточное лечение. ФСИН заявляла, что политику предоставляется необходимая помощь. Ему были диагностированы межпозвонковые грыжи.

В тексте врачей Навального подчёркивается, что они продолжают настаивать на очной консультации пациента и считают, что их участие в консилиуме во Владимире принесло бы ему пользу. Но отмечается, что они «отдают себе отчёт» в том, что требование очной встречи выполнено властями не будет.

21 апреля, на следующий день после встречи Навального с врачами не из системы ФСИН, в городах России прошли акции в поддержку оппозиционера и с требованием организовать эту встречу. В общей сложности на них было задержано больше полутора тысяч человек.

В четверг Навальный опубликовал обращение в Instagram'е, где поблагодарил участников митингов. Участвующих в акции, поддержавших её и сочувствующих ей он назвал спасением России. «Вы шли вчера со мной, ну а я сегодня буду лежать на шконке и представлять, как иду с вами и за вас», — написал он. Означает ли это, что он переведён из больницы обратно, неизвестно.

Источник: Азаттык