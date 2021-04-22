Казахстан отодвинул Россию во внешнеторговом обороте Таджикистана

Отмечается, что товарооборот с указанными странами сложился отрицательный, то есть импорт товаров в разы превышает показатели экспорта таджикской продукции.
Российская Федерация долгие годы занимала первую строчку во внешнеторговом обороте Таджикистана со странами СНГ, сообщает агентство "Авеста".
Такие данные обнародованы по итогам первого квартала этого года и теперь Казахстан занимает лидирующее место во внешнеторговом обороте Таджикистана среди стран Содружества.
По данным министерства экономического развития и торговли страны, объем товарооборота Таджикистана с Казахстаном за три месяца этого года составил более 271,3 млн. долларов США при росте на 6,8% чем годом ранее. Этот показатель с РФ составил свыше 223,5 млн. долларов, при сокращении на 14,1%.
Отмечается, что товарооборот с указанными странами сложился отрицательный, то есть импорт товаров в разы превышает показатели экспорта таджикской продукции.
Из указанных стран в основном поступает ГСМ, зерновые, мука, а также растительное масло.
Источник: Кабар
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