В конгрессе США принята резолюция в поддержку народа Беларуси

Среди упомянутых в документе — популярный блогер, медиаконсультант Белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик.

Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию «В поддержку народа Беларуси и его демократических устремлений и в осуждение фальсификации результатов выборов и последовавшего за этим жестокого подавления мирных протестов нелегитимным режимом Лукашенко».

Как сообщает «Голос Америки», резолюцию поддержало подавляющее большинство членов конгресса от обеих партий — 355 человек. Против принятия резолюции проголосовали 69 конгрессменов, пять законодателей отсутствовали во время голосования.

В тексте резолюции приводятся свидетельства репрессий против граждан Беларуси, выражавших несогласие с режимом Александра Лукашенко, в том числе против журналистов, которых неоднократно задерживали во время протестов. Нескольких представителей независимой прессы приговорили к реальным тюремным срокам, или же они находятся в СИЗО.

Среди упомянутых в документе — популярный блогер, медиаконсультант Белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик. В среду исполнилось 300 дней, как он находится в СИЗО по обвинению в участии в организации массовых беспорядков. Суда над ним еще не было. Шесть недель он держал голодовку протеста.

Президент Радио Свободная Европа / Радио Свобода Джейми Флай в среду вновь призвал немедленно освободить его из-под стражи. Он также осудил «кампанию репрессий» режима Лукашенко по отношению к независимой прессе, в том числе к РСЕ/РС, журналисты которого были лишены официальной аккредитации.

В резолюции палаты представителей подчеркивается, что США не признают результатов президентских выборов, прошедших в Беларуси 9 августа, так как они не были «ни свободными, ни честными», и признают оппозиционный Координационный совет в качестве легитимного органа для участия в диалоге о мирном переходе власти. В тексте есть также призыв координировать санкционную политику по отношению к Минску с участием стран ЕС и других союзников.

Резолюция носит рекомендательный характер. Администрация США также не признала итогов выборов президента Беларуси. В понедельник Госдепартамент объявил о санкциях против ряда белорусских госкомпаний.

Александр Лукашенко недавно обвинил власти США в подготовке покушения на него. Он утверждает, что его политические оппоненты при поддержке американских спецслужб готовили против него заговор. Эти утверждения в среду в послании к Федеральному собранию поддержал президент России Владимир Путин. Ожидается, что 22 апреля Лукашенко и Путин встретятся в Москве.

Источник: Азаттык