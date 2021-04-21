Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Донбассе.
Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его Tелеграм-канале.
По его словам, на заседании политических советников «нормандской четверки», которое прошло 19 апреля, было озвучено предложение встретиться на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы максимально увидеть и понять ситуацию.
«А что же мне понимать? Я прекрасно все понимаю, я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», - сказал Зеленский.
Ситуация в Донбассе обострилась в прошлом месяце. В конце марта The New York Times сообщила, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской и Воронежской областях, а также в Крыму. Всего, по данным издания, вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на эту публикацию заявил, что перемещение российских войск по территории страны не угрожает другим государствам и не должно их беспокоить. Он добавил, что Россия осуществляет «необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей», а ее войска никогда не принимали и не принимают участия в конфликте на Украине. В Минобороны объяснили перемещение военных на Крымский полуостров плановыми учениями Южного военного округа.
Источник: centralasia.media
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