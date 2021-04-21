Королеве Елизавете ll исполнилось 95 лет

Королеве Великобритании Елизавете ll сегодня, 21 апреля исполнилось 95 лет.

В этом году она отмечает юбилей в условиях траура в связи со смертью ее супруга герцога Эдинбургского Филиппа, ушедшего из жизни 9 апреля в возрасте 99 лет.

Отмечается, что королева встретит 95-летие в окружении ограниченного круга лиц в Виндзорском замке, где она пребывает уже полгода после введения в Англии строгих ограничений на фоне распространения коронавируса.

В связи со смертью герцога Эдинбургского королевская семья находится в двухнедельном трауре, который завершится 23 апреля, отмечает ТАСС. Таким образом, по этой причине в этом году не будут произведены орудийные салюты. День рождения Елизаветы II традиционно отмечается 21 холостым залпом из пушек времен Первой мировой войны, однако вот уже второй год подряд королева обойдется без них: в 2020-м артиллерийские салюты не состоялись вследствие ограничений из-за пандемии.

Елизавета родилась 21 апреля 1926 года в семье герцога и герцогини Йоркских (позже короля Георга VI и королевы-консорта Елизаветы). Её отец взошёл на престол после отречения своего брата короля Эдуарда VIII в 1936 году, в результате чего она стала наследницей престола. Она получила частное домашнее образование и начала выполнять свои общественные функции во время Второй мировой войны, служа во Вспомогательной территориальной службе.

20 ноября 1947 года принцесса Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена — бывшего принца Греческого и Датского, за день до свадьбы получившего титул герцога Эдинбургского. У них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский; Анна, королевская принцесса; принц Эндрю, герцог Йоркский; и принц Эдвард, граф Уэссекский. Их брачный союз стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись до смерти принца Филиппа.

Источник: centralasia.media