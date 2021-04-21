Полицейский в США застрелил 16-летнюю афроамериканку

Пострадавшая скончалась в больнице, куда ее доставили в критическом состоянии.
Полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушку Макайю Брайант в городе Колумбус в штате Огайо, протестующие начали собираться у здания полиции города, сообщает местный телеканал 10TV.
Полицейских вызвали на место инцидента во вторник около 16.30 по местному времени (23.30 мск) из-за нарушения порядка. По заявлению семьи скончавшейся, она позвонила 911 из-за ругавшихся возле ее дома девушек.
На кадрах с нагрудной камеры, опубликованных полицией, видно, что страж порядка открыл стрельбу в Брайант, когда та бросилась с ножом на другую девушку.
Пострадавшая скончалась в больнице, куда ее доставили в критическом состоянии.
Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер сообщил в Twitter, что в городе во вторник "трагически скончалась молодая девушка", однако никаких подробностей он не привел. "Я прошу жителей сохранять спокойствие и позволить Бюро расследований собирать факты", - написал он.
Однако, как сообщает 10TV, у полицейского управления уже собралась толпа протестующих, которые выкрикивают имя погибшей девочки.
Источник: vb.kg
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