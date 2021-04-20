Жириновский предложил принимать в вузы только с прививкой от COVID-19

В России лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил принимать в вузы только при наличии прививки от COVID-19.
"В вузы принимать всех, кто с прививкой. А то в Европе очередь на прививку, а у нас пустые кабинеты. Вчера выступал в аудитории на 150 человек – ни один не сделал прививку… Надо всем сделать, иначе мы это никогда не остановим. Миллионы уже заболели, миллионы уже умерли", - заявил лидер ЛДПР журналистам во вторник.
Источник: РИА новости
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