Жириновский предложил принимать в вузы только с прививкой от COVID-19

В России лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил принимать в вузы только при наличии прививки от COVID-19.

"В вузы принимать всех, кто с прививкой. А то в Европе очередь на прививку, а у нас пустые кабинеты. Вчера выступал в аудитории на 150 человек – ни один не сделал прививку… Надо всем сделать, иначе мы это никогда не остановим. Миллионы уже заболели, миллионы уже умерли", - заявил лидер ЛДПР журналистам во вторник.

Источник: РИА новости