Украинские депутаты призвали Зеленского разорвать отношения с Россией

Проект заявления опубликовал Богдан Яременко.
Несколько депутатов Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа" призвали президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщает "Страна.ua".
Проект заявления опубликовал Богдан Яременко. В тексте, в частности, сказано, что "российские политики и чиновники откровенно говорят о намерении положить конец украинской государственности". Действия Москвы составляют экзистенциальную угрозу, считают парламентарии.
Они призывают Зеленского разорвать отношения с Россией, пригласить на Украину британские и американские войска, предложить странам НАТО временно развернуть на территории республики подразделения противокорабельных ракет, противовоздушной и противоракетной обороны.
Украинскому правительству предлагается принять план замещения продукции и услуг, импортируемых из России.
Источники во фракции "Слуги народа" заявили, что проект заявления - не согласованная с руководством инициатива Яременко, которую поддержали несколько парламентариев. "Это позиция отдельных депутатов, а не фракции или партии", - заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.
В последние недели Украина обвиняет Россию в наращивании военной мощи у границ. В Кремле утверждают, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.
Источник: lenta.ru
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