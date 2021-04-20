Внешнеторговый оборот Узбекистана в первом квартале достиг $7,1 млрд

За последние годы наблюдались значительные изменения в ВТО с соседними государствами, например с такими, как Казахстан и Кыргызстан.

По итогам января-марта 2021 года внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана достиг $7,1 млрд, который, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, снизился на $930,0 млн (снижение на 11,6%). Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана.

Из общего объема ВТО экспорт составил $2,4 млрд (к январю-марту 2020 года отмечено снижение на 26,5%), а импорт – $4,71 млрд (снижение на 1,3%). В результате сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму $2,31 млрд.

За последние годы наблюдались значительные изменения в ВТО с соседними государствами, например с такими, как Казахстан и Кыргызстан. Наличие активного внешнеторгового баланса с Афганистаном, Кыргызстаном, Турцией, Таджикистаном, Канадой и Ираном можно рассматривать как положительный результат во внешней торговле страны.

Среди 20 крупных стран-партнёров по внешнеэкономической деятельности также наблюдается активный внешнеторговый баланс с шестью странами, в частности с такими, как Афганистан ($165,1 млн), Кыргызстан ($104,4 млн), Турция ($93,4 млн), Таджикистан ($75,8 млн), Канада ($41,0 млн) и Иран ($15,8 млн). С остальными 14-ю странами сохраняется пассивный баланс внешнеторгового оборота.

На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения со 151 страной мира. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (20,0%), Российской Федерацией (18,0%), Казахстаном (12,2%), Турцией (9,2%), Республикой Корея (5,7%), Кыргызстаном (2,6%) и Афганистаном (2,3%).

Источник: Кабар