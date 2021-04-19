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В США добыча нефти привела к экологической катастрофе

В Пермском бассейне, находящемся на территории Техаса и Нью-Мексико произошла экологическая катастрофа.

Сам регион является центром американской нефтяной промышленности, так как здесь находятся сланцевые месторождения. Из-за ее добычи и произошла катастрофа, сообщает The Guardian.

Добыча разновидности данного вида нефти дороже из-за сложных технологических процессов, вследствие чего бизнес оправдывает себя только при высоких ценах в мире. Именно поэтому некоторые компании становятся банкротами и попросту бросают скважины.

Согласно законодательству США, скважины должны быть законсервированы, чтобы не нанести вред экологии. Однако некоторые недобросовестные бизнесмены проигнорировали требование или же просто законсервировали скважины наспех.

Всего насчитывается порядка 7 000 заброшенных скважин, которые когда-то эксплуатировались более чем тысячей компаний.

Результат привел к тому, что в нефть и метан просочились в почву. Согласно независимым оценкам, устранение последствий может обойтись порядка $117 млрд.


Источник: vb.kg

           

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