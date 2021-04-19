Турция одобрила производство российской вакцины "Спутник V"

"Спутник V" - это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса.

Турция одобрила производство российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", заявил член научного совета по коронавирусу доктора Афшин Эмре Кайыпмаз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную газету Yeni Safak.

"В Турции были проведены некоторые испытания на этапе производства вакцины, и связанная с этим процессом фирма после соответствующего запроса получила одобрение", - сказал он.

"Спутник V" - это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.

Источник: lenta.ru