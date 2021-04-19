(Видео) В Узбекистане выставили на торги виллу Гульнары Каримовой под Ташкентом

Заявки на аукцион будут приниматься до 30 апреля.
Правительство Узбекистана выставило виллу дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой общей площадью 94 акра на аукцион, передает Reuters.
Отмечается, что на земельном участке расположен винный завод, дискотека, частный кинотеатр, амфитеатр, два бассейна, теннисный корт и японский зимний сад. Имущество было подарено Каримовой ее отцом Исламом Каримовым.
Заявки на аукцион будут приниматься до 30 апреля. Покупатель будет обязан превратить виллу в отель или аналогичную туристическую достопримечательность.
Как пишет Kun.uz, выставленный на продажу дом был конфискован у дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой в качестве компенсации за ущерб, причинённый государству рядом преступлений. Издание отмечает, что журналистов пригласили ознакомиться с роскошным домом в горах.
Дом отдыха расположен в Бостанлыкском районе Ташкентской области, на высоте 959 метров над уровнем моря, на правом берегу долины реки Пскем.
Общая площадь земельного участка составляет 5,4 гектара. Общая площадь зданий и сооружений – 5016,1 квадратных метров.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!