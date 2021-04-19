В Белоруссии раскрыли детали планировавшегося покушения на Лукашенко

Задержана группа людей, готовивших покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его детей, сообщает белорусский телеканал ОНТ.

Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире телеканала заявил, что организованная группа приступила к практической реализации замысла по устранению президента Александра Лукашенко, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти.

«Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Беларуси, членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем», – сказал Тертель.

В эфире ОНТ сообщили, что вооруженный мятеж у заговорщиков получил кодовое название «Тишина». Они разработали четкий план действий, пошаговые инструкции, подобрали исполнителей.

«Сам госпереворот заговорщики наметят на лето этого года. Июнь или июль. Именно тогда должны были случиться страшные события», – заявили в эфире ОНТ.

По данным телеканала, задержанный глава белорусской оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев поддерживал силовой вариант смены власти в Беларуси.

Сам Александр Лукашенко также подтвердил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей. Высказывания главы государства опубликовало в субботу в своем Telegram-канале агентство БелТА.

«Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали, — рассказал белорусский лидер. — Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал». «Мы контролировали их <…>, обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей», — добавил Лукашенко.

По его словам, целью планировавшегося на него покушения была попытка организовать сначала мятеж, а после этого «ползучий переворот«. Лукашенко добавил, что покушение было частью плана, поскольку политический порядок в Белоруссии «держится» на его личности. «Что сейчас они могут сделать? Опять это их фразы: все держится на Лукашенко, надо снести», — сказал глава государства.

Однако, белорусская оппозиция опровергла информацию о попытке госпереворота и убийства президента Александра Лукашенко.

«Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США. Необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси», – говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

В заявлении подчеркивается, что «Тихановская как лидер демократического движения последовательно выступает за разрешение политического кризиса в Беларуси путем переговоров и проведения свободных честных выборов».

Источник: Элгезит