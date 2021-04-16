США ввели новые санкции против России

США ввели новые санкции против России

Президент США Джо Байден ввел против России новые санкции, которые он называет ответом на попытки Москвы взломать серверы американских правительственных учреждений и вмешиваться в президентские выборы 2020 года, сообщает ВВС.

В том числе Белый дом запретил американским финансовым институтам участвовать в покупке на первичном рынке российских государственных облигаций, а также установил ограничительные меры в отношении 32 организаций и физических лиц, работающих с властями России. Кроме того, из США будут высланы 10 российских дипломатов.

Байден заявил, что выбрал более мягкий вариант ответа на действия России, о чем, по его словам, он рассказал российскому лидеру Владимиру Путину во время недавнего телефонного разговора. Президент США также заявил, что сейчас пришло время для «деэскалации» напряженности с Россией.

Власти России неоднократно отвергали обвинения в организации кибернападений на США и попытках вмешательства в президентские выборы. Теперь, как пишет служба, в Москве обещают «неотвратимый ответ» на новые санкции Вашингтона.

Обострение отношений России и США проходит на фоне роста напряженности вокруг Украины, вдоль границ которой продолжают концентрироваться российские войска. Ситуация в районе конфликта в Донецкой и Луганской областях также обостряется: по данным украинских СМИ, с начала года там погибли уже 29 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Источник: centralasia.media