США ввели новые санкции против России
Президент США Джо Байден ввел против России новые санкции, которые он называет ответом на попытки Москвы взломать серверы американских правительственных учреждений и вмешиваться в президентские выборы 2020 года, сообщает ВВС.
В том числе Белый дом запретил американским финансовым институтам участвовать в покупке на первичном рынке российских государственных облигаций, а также установил ограничительные меры в отношении 32 организаций и физических лиц, работающих с властями России. Кроме того, из США будут высланы 10 российских дипломатов.
Байден заявил, что выбрал более мягкий вариант ответа на действия России, о чем, по его словам, он рассказал российскому лидеру Владимиру Путину во время недавнего телефонного разговора. Президент США также заявил, что сейчас пришло время для «деэскалации» напряженности с Россией.
Власти России неоднократно отвергали обвинения в организации кибернападений на США и попытках вмешательства в президентские выборы. Теперь, как пишет служба, в Москве обещают «неотвратимый ответ» на новые санкции Вашингтона.
Обострение отношений России и США проходит на фоне роста напряженности вокруг Украины, вдоль границ которой продолжают концентрироваться российские войска. Ситуация в районе конфликта в Донецкой и Луганской областях также обостряется: по данным украинских СМИ, с начала года там погибли уже 29 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Источник: centralasia.media
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