Мирзиёев отбыл в Самарканд

Программой поездки запланировано посещение промышленных предприятий, туристических комплексов в городах и районах, ознакомление с объектами транспортной инфраструктуры, новым жильем.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом развития регионов и жизнью населения утром 15 апреля отбыл в Самаркандскую область, сообщила пресс-служба главы государства.
Программой поездки запланировано посещение промышленных предприятий, туристических комплексов в городах и районах, ознакомление с объектами транспортной инфраструктуры, новым жильем.
Во второй день поездки состоится совещание с участием народных депутатов и представителей общественности, на котором будут обозначены дальнейшие шаги по социально-экономическому развитию области.
Источник: centralasia.media
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