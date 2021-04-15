Мирзиёев отбыл в Самарканд

Программой поездки запланировано посещение промышленных предприятий, туристических комплексов в городах и районах, ознакомление с объектами транспортной инфраструктуры, новым жильем.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом развития регионов и жизнью населения утром 15 апреля отбыл в Самаркандскую область, сообщила пресс-служба главы государства.

Программой поездки запланировано посещение промышленных предприятий, туристических комплексов в городах и районах, ознакомление с объектами транспортной инфраструктуры, новым жильем.

Во второй день поездки состоится совещание с участием народных депутатов и представителей общественности, на котором будут обозначены дальнейшие шаги по социально-экономическому развитию области.

Источник: centralasia.media