США будут принимать афганцев, которые помогали американским военным

Предполагается, что после ухода войск США из Афганистана им может грозить опасность.

США будут принимать афганцев, которые помогали американским военным, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

На пресс-конференции в Брюсселе Блинкена спросили, будут ли США принимать тех, кто работал переводчиком при американских военнослужащих, и соискателей статуса беженца. Предполагается, что после ухода войск США из Афганистана им может грозить опасность.

"Да, у нас есть обязательства перед теми, кто работал с нами", - сказал он и напомнил, что для таких бывших сотрудников есть программа специальных виз.

Источник: vb.kg