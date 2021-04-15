Предполагается, что после ухода войск США из Афганистана им может грозить опасность.
США будут принимать афганцев, которые помогали американским военным, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.
На пресс-конференции в Брюсселе Блинкена спросили, будут ли США принимать тех, кто работал переводчиком при американских военнослужащих, и соискателей статуса беженца. Предполагается, что после ухода войск США из Афганистана им может грозить опасность.
"Да, у нас есть обязательства перед теми, кто работал с нами", - сказал он и напомнил, что для таких бывших сотрудников есть программа специальных виз.
Источник: vb.kg
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