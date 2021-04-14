На принца Гарри женщина подала в суд. Он обещал жениться на ней

Жительница Индии обратилась в суд и потребовала привлечь британского принца Гарри к ответственности.

По ее словам, он хотел жениться на ней, но так и не сдержал клятву. Об этом пишет издание India Today.

Адвокат Палвиндер Сингх (Palwinder Singh) утверждала, что переписывалась с принцем Гарри по электронной почте и в социальных сетях. В своих посланиях тот якобы пообещал, что скоро женится на ней. При этом женщина признавала, что никогда не ездила в Великобританию и не встречалась с принцем лично.

Сингх потребовала арестовать его, чтобы предотвратить дальнейшие задержки, которые смогли бы помешать их свадьбе. Обращение было рассмотрено и отклонено Верховным судом штатов Пенджаб и Харьяна. Уточняется, что женщина признана жертвой неизвестного мошенника.

Хорошо известно, что в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и других, создаются фальшивые личности. Вполне возможно, что и так называемый принц Гарри сейчас сидит в интернет-кафе в какой-нибудь пенджабской деревне

Высокий суд штатов Пенджаб и Харьяна

Принц Гарри — внук британской королевы Елизаветы II. В 2018 году он женился на американской актрисе Меган Маркл.

Источник: reporter.kg