В Германии началась борьба за выдвижение в канцлеры на место Ангелы Меркель

В немецком консервативном блоке ХДС/ХСС ужесточается борьба за выдвижение кандидата на пост федерального канцлера на предстоящих выборах в бундестаг.

Об этом сообщает немецкий телеканал Deutsche Welle.

Вчера почти все члены президиума Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали кандидатуру председателя партии, премьер-министра крупнейшей по численности населения федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армина Лашета. В тот же день президиум баварского Христианско-социального союза (ХСС) единогласно выступил за выдвижение председателя ХСС, премьер-министр Баварии Маркуса Зёдера.

На пресс-конференции в Мюнхене Зёдер заявил, что не намерен отказываться от дальнейшей борьбы за право возглавить список консерваторов на сентябрьских выборах. Он подчеркнул, что не считает результаты голосования руководства ХДС достаточными для выдвижения Лашета единым кандидатом. Тем самым ХСС отклонил требования ряда ведущих политиков ХДС, являющейся более крупной партией консервативного блока, уступить христианским демократам право выдвижения кандидата в канцлеры.

Одновременно Зёдер сообщил о намерении выступить на заседании фракции ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ 13 апреля. Ранее Лашет отказался от выступления, сославшись на необходимость рассмотрения на заседании законопроекта о борьбе с инфекциями. Как Зёдер, так и генеральный секретарь ХСС Маркус Блуме, подчеркивают, что консервативный альянс может выиграть выборы только в том случае, если его кандидат будет пользоваться поддержкой избирателей.

В свою очередь Армин Лашет после заседания руководства ХДС заявил, что «очень рад широкой поддержке» его кандидатуры. Он также напомнил о словах Маркуса Зёдера, накануне заявившего о намерении стать кандидатом на пост канцлера только в случае поддержки ХДС, и указал на ее отсутствие. При этом он не стал открыто призывать своего соперника отказаться от дальнейшей борьбы. Вместе с тем оба претендента отметили необходимость быстрого решения проблемы и объявили о намерении вести дальнейшие консультации в ближайшие дни.

По данным опросов, Зёдер опережает по популярности Лашета. Лишь 12 процентов избирателей хотели бы выдвижения Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера от ХДС/ХСС, свидетельствуют опубликованные 12 апреля данные опроса института Yougov, проведенного по заказу газеты Handelsblatt. 46 процентов респондентов заявили, что выступают за выдвижение Маркуса Зёдера, еще 29 процентов выступили за какого-либо другого кандидата, а 13 процентов отказались раскрывать свои предпочтения. В онлайн-опросе участвовали 575 человек.

Накануне два ведущих представителя консервативного блока ХДС/ХСС, входящего в правящую коалицию Германии, впервые публично заявили о своих канцлерских амбициях. Маркус Зёдер отметил, что если более крупный участник блока ХДС широко поддержит его кандидатуру, то он готов сделать этот шаг, а в случае иного решения он с ним согласится.

Первоначально ожидалось, что решение о кандидатуре на пост канцлера ФРГ консерваторы примут в январе после того, как Армин Лашет был избран председателем ХДС. Однако потенциальным кандидатом в канцлеры все чаще называют и баварского премьера, популярность которого значительно выросла в масштабах всей страны во время пандемии.

Нынешний канцлер ФРГ, политик от ХДС Ангела Меркель, которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в бундестаг.

Ее преемницей была Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в феврале 2020 года сообщила, что отказывается от должности председателя ХДС и не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры. С тех пор руководство христианских демократов из-за пандемии коронавируса почти год не могло определиться с датой проведения выборного съезда, а в январе нынешнего года Армин Лашет одержал победу над своими однопартийцами Фридрихом Мерцем и Норбертом Рёттгеном.

Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября. Рейтинг ХДС/ХСС в последние недели падает, в том числе, на фоне скандала вокруг закупок медицинских масок.

Источник: centralasia.media