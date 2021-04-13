ВОЗ заявила о критической точке пандемии

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа случаев заражения коронавирусом и летальных исходов от COVID-19 .

Очередной антирекорд установлен в Индии, где за сутки инфекцию выявили почти у 170 тысяч человек. Общее число заболевших COVID-19 в этой стране превысило 13,5 миллионов.

«В настоящее время мы находимся в критической точке пандемии. Эпидемическая кривая ползет вверх. Уже седьмую неделю подряд наблюдается рост заболеваемости СOVID-19. В течение прошлой недели было выявлено свыше 4,4 миллиона инфицированных», - передает Euronews слова Марии Ван Керхове, эксперта ВОЗ.

По данным организации, в мире сделано более 780 миллионов прививок от коронавируса. Эксперты предупреждают: хотя вакцины представляют собой «жизненно важный и мощный инструмент» в борьбе с пандемией, нельзя забывать о социальном дистанцировании, ношении масок, мытье рук, тестировании и изоляции заболевших.

«Неразбериха, самоуспокоенность и несогласованность в том, что касается мер в сфере общественного здравоохранения и их применении, ведут к расширению передачи COVID-19 и стоят жизней», - заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Так, вопреки советам медиков, сотни тысяч паломников индуистов совершили омовение в реке Ганг, воды которой они считают священными. Церемония стала частью фестиваля Кумбха Мела.

Источник: centralasia.media