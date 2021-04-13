Зеленский: Украина готова к российскому вторжению

Президент Владимир Зеленский заявил, что возможность российского вторжения в Украину вполне реальная и государство к этому готово.

Об этом он заявил во время поездки на Донбасс в общении с журналистом CNN, сообщает Украинская Правда.

"Конечно (возможность вторжения РФ является реальной – УП). Мы знаем, с 2014 это может быть каждый день. Они (Россия – УП) готовы, но мы тоже готовы, потому что это наша земля и наша территория", - сказал глава государства.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.

Источник: vb.kg