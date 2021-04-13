Алиев потребовал от Еревана ответа, откуда Армения получила "Искандер-М"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Еревана объяснить, откуда у армянских ВС появились ракеты "Искандер-М" во время конфликта в Нагорном Карабахе.

"Откуда у Армении взялись эти ракеты? Их у них не должно было быть. Мы хотим ответа на вопрос, как это смертельное оружие попало в руки армян. Пока мы не получили ответа на этот вопрос, но получим", - сказал азербайджанский лидер во время открытия парка трофеев в Баку, его цитирует Гостелеканал АЗТВ.

По словам Алиева, с помощью "Искандеров-М" Армения пыталась уничтожить город Шуша.

"Эти ракеты были использованы против азербайджанских военных после освобождения Вооруженными силами Азербайджана города Шуша от армянской оккупации. У нас имеется достаточно данных, но мы ждем официального заявления", - добавил он.

Ранее в Баку сообщили, что обнаружили обломки ракет "Искандер-М", которые Армения якобы использовала в Карабахе осенью 2020 года. Обломки ракет показали представители Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA). Там утверждают, что фрагменты двух ракет нашли 15 марта в городе Шуша при очистке района от мин, сейчас уточняют модификацию ракет. При этом в ANAMA не объяснили, на основании чего сделан вывод о применении "Искандеров-М" именно осенью 2020 года во время военных действий.

В ноябре 2020-го бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении, экс-глава Генштаба Мовсес Акопян заявил, что в Нагорном Карабахе применили оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" - но не указал, в каком направлении. Позднее Пашинян сообщил, что во время эскалации конфликта были "невзорвавшиеся" или "разорвавшиеся на десять процентов" "Искандеры".

Как передавало агентство Арменпресс со ссылкой на пресс-секретаря главы кабмина Мане Геворгян, Владимир Путин и Пашинян обсудили это заявление: "В результате сравнения имеющихся фактов и сведений премьер Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему было доложено неправильно".

В Минобороны России подчеркивали, что Армения не применяла свои "Искандеры" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах Вооруженных сил страны. Как отмечали в ведомстве, в вопросе "Искандеров" Пашиняна ввели в заблуждение.

Источник: РИА новости