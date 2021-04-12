Есть ли вероятность отречения королевы Елизаветы II от трона?

Они уверены, что королева не откажется от престола.
Британские эксперты, анализирующие положение дел в королевской семье, оценили вероятность отречения королевы Елизаветы II от трона после смерти ее мужа герцога Эдинбургского Филиппа, сообщает Gazeta.ru
Они уверены, что королева не откажется от престола.
- У королевы очень хорошее здоровье, и, если повезет, она останется нашей королевой как можно дольше, – заявил королевский историк Хьюго Викерс.
Однако эксперты допустили, что Елизавета II передаст еще больше обязанностей своему 72-летнему сыну принцу Чарльзу и другим членам королевской семьи.
Несмотря на то, что королева может немного отступить и будем чаще видеть принцев Чарльза и Уильяма за выполнением репрезентативной работы, она будет оставаться королевой, – заверил другой королевский историк Роберт Лейси.
Напомним, 9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!