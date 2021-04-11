Путин увидел в детях мигрантов угрозу национальному согласию и российским ценностям

Президент России выразил озабоченность увеличением числа детей мигрантов в российских школах и призвал ограничить их количество.

По словам Владимира Путина, выступившего в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям, дети мигрантов отрицательно влияют на уровень знаний местных школьников и становятся причиной возникновения межнациональной розни.

«Количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой – к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей», –​ подчеркнул президент.

В качестве примера президент Путин привел ситуацию, сложившуюся в «США и некоторых странах Европы». По его словам, в некоторых западных странах порой складываются ситуации, когда мигрантов в школах становится настолько много, что местные жители забирают своих детей из этих образовательных учреждений.

Владимир Путин, называя «большой проблемой» увеличение числа детей мигрантов в российских школах, заявил, что необходимо установить строгий контроль над их количеством.

«Думаю, что каждому взрослому человеку они понятны. Там образуются школы, которые фактически на 100 процентов укомплектованы только детьми мигрантов. Это большая проблема. Нам нужно иметь в виду эту практику и ни в коем случае не допустить в России развитие событий подобного рода!», – сказал президент РФ.

Свое предложение Путин обосновал тем, что «для самих детей мигрантов это будет на пользу» и соответственно «не будет задевать российские семьи».

Вслед за выступлением президента Министерство просвещения РФ сообщило, что готовит специальную систему оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что его ведомство готовит систему оценки индивидуальных образовательных потребностей именно этой группы учащихся, которая будет «выявлять уровень владения ребенком языком и возможные проблемы при освоении им общеобразовательной программы».

Чиновники министерства призывают, чтобы количество детей мигрантов в каждом классе не превышало 10-20 процентов от общего числа учеников.

Комитет «Гражданское содействие», давая оценку выступлению Владимира Путина и порядкам, внедряемым Министерством просвещения, отмечает, что новые правила закроют доступ к образованию многим детям иностранных граждан.

«Теперь администрации школ будут проверять не уровень знания учеников, а наличие у них регистрации и легальность нахождения в стране. Получается, новые правила могут поставить крест на доступе к школьному образованию многих детей по всей стране. Это очень печальная новость!», – заявил комитет на своем сайте.

Источник: Азаттык