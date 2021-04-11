Зеленский и Эрдоган провели переговоры в Стамбуле

Как сообщили в администрации турецкого президента, в повестке дня переговоров, в частности, условия жизни крымских татар.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 10 апреля прибыл в Стамбул для переговоров с президентом Турции, сообщило агентство "Ассошиэйтед Пресс". В заявлении администрации президента Турции Реджепа Эрдогана говорится, что лидеры двух стран обсудят двустороннее сотрудничество, которое в Анкаре называют "стратегическим партнерством".

Как сообщили в администрации турецкого президента, в повестке дня переговоров, в частности, условия жизни крымских татар. На пресс-конференции в Стамбуле после переговоров с Владимиром Зеленским лидер Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара поддержит инициативу Киева по формированию «Крымской платформы» – программы, которая предусматривает реинтеграцию аннексированного Россией Крыма.

Он подчеркнул, что Турция выступает за развитие сотрудничества с Украиной. Оно не направлено против других стран. Турецкий лидер отметил, что Анкара обеспокоена ростом напряженности на востоке Украины и выразил надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Донбассе в рамках минских договорённостей.

В свою очередь Владимир Зеленский в ответ заявил, что поддержка Турцией суверенитета Украины чрезвычайно важна для Киева.

После переговоров президентов состоялось заседание Стратегического совета между Украиной и Турцией. По итогам работы стороны опубликовали совместную декларацию. В документе, в частности, говорится, что Киев и Анкара продолжат работу по восстановлению территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Кроме того, страны будут работать над улучшением жизни крымских татар, которые покинули полуостров после аннексии.

Зеленский посещает Турцию в период возросшей напряженности на востоке Украины. Побывав на днях в зоне конфликта, он заявил о многочисленных нарушениях перемирия, подписанного в прошлом году. Поступают многочисленные сообщения о концентрации российских войск у границ с Украиной. Российские власти утверждают, что эти войска ни для кого не представляют угрозы.

В пятницу, 9 апреля, состоялся телефонный разговор президентов Турции и России. Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу возобновления Украиной, как считают в Москве, «опасных провокаций на линии соприкосновения».

Источник: Азаттык