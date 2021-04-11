Зеленский и Эрдоган провели переговоры в Стамбуле

Как сообщили в администрации турецкого президента, в повестке дня переговоров, в частности, условия жизни крымских татар.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 10 апреля прибыл в Стамбул для переговоров с президентом Турции, сообщило агентство "Ассошиэйтед Пресс". В заявлении администрации президента Турции Реджепа Эрдогана говорится, что лидеры двух стран обсудят двустороннее сотрудничество, которое в Анкаре называют "стратегическим партнерством".
Как сообщили в администрации турецкого президента, в повестке дня переговоров, в частности, условия жизни крымских татар. На пресс-конференции в Стамбуле после переговоров с Владимиром Зеленским лидер Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара поддержит инициативу Киева по формированию «Крымской платформы» – программы, которая предусматривает реинтеграцию аннексированного Россией Крыма.
Он подчеркнул, что Турция выступает за развитие сотрудничества с Украиной. Оно не направлено против других стран. Турецкий лидер отметил, что Анкара обеспокоена ростом напряженности на востоке Украины и выразил надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Донбассе в рамках минских договорённостей.
В свою очередь Владимир Зеленский в ответ заявил, что поддержка Турцией суверенитета Украины чрезвычайно важна для Киева.
После переговоров президентов состоялось заседание Стратегического совета между Украиной и Турцией. По итогам работы стороны опубликовали совместную декларацию. В документе, в частности, говорится, что Киев и Анкара продолжат работу по восстановлению территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Кроме того, страны будут работать над улучшением жизни крымских татар, которые покинули полуостров после аннексии.
Зеленский посещает Турцию в период возросшей напряженности на востоке Украины. Побывав на днях в зоне конфликта, он заявил о многочисленных нарушениях перемирия, подписанного в прошлом году. Поступают многочисленные сообщения о концентрации российских войск у границ с Украиной. Российские власти утверждают, что эти войска ни для кого не представляют угрозы.
В пятницу, 9 апреля, состоялся телефонный разговор президентов Турции и России. Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу возобновления Украиной, как считают в Москве, «опасных провокаций на линии соприкосновения».
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!