Скрытые данные о коронавирусе в России – тайна, которую все знают, - «Нью-Йорк Таймс»

«Никому нельзя доверять»: скрытые данные о коронавирусе в России – тайна, которую все знают

Официальное число погибших от коронавируса в стране составляет 102 649 человек. Но в прошлом году во время пандемии умерло как минимум на 300 000 человек больше, чем сообщается в наиболее цитируемой официальной статистике России.

Она вбежала в морг больницы, тела были повсюду – около десятка в черных мешках на носилках. Она направилась прямо в комнату вскрытия, умоляя охранника в черной куртке: «Могу я поговорить с доктором, который вскрыл моего отца?»

Отец Ольги Кагарлицкой был госпитализирован за несколько недель до того в коронавирусное отделение. Теперь его не стало, причина смерти: «вирусная пневмония, не уточненная». Госпожа Кагарлицкая, записывая сцену на свой смартфон, хотела узнать правду. Но охранник, засунув руки в карманы, прогнал ее.

Согласно статистике правительства, в прошлом году в России были зарегистрированы тысячи подобных случаев. В прошлом году во время пандемии коронавируса умерло как минимум на 300 000 человек больше, чем сообщается в наиболее цитируемой официальной статистике России.

Не все эти смерти обязательно были вызваны вирусом. Но они опровергают утверждение президента Владимира Путина о том, что страна справилась с вирусом лучше, чем большинство других. На самом деле, анализ данных о смертности, проведенный New York Times, показывает, что смертность в России во время пандемии в прошлом году была на 28 процентов выше нормы - рост смертности больше, чем в Соединенных Штатах и большинстве стран Европы.

«Люди не знали объективной ситуации», - сказала Кагарлицкая. «И если вы не знаете объективной ситуации, вы не боитесь вируса».

На протяжении большей части прошлого года Россия, казалось, была больше сосредоточена на общественных и экономических аспектах пандемии, чем на борьбе с самим вирусом. После жесткой двухмесячной изоляции прошлой весной правительство в значительной степени сняло ограничения прошлым летом, что стало благом для общественного мнения и экономики, даже несмотря на то, что болезнь распространялась быстрее.

К осени российские ученые разработали вакцину против Covid, которая считается одной из лучших в мире, но Кремль сделал больший упор на использование выстрела Sputnik V для получения геополитических очков, а не на иммунизацию собственного населения.

Однако, возможно, самым ярким признаком приоритетов государства является минимизация числа погибших от коронавируса - шаг, который, по словам многих критиков, держал большую часть общественности в неведении об опасностях этого заболевания и важности вакцинации.

Отвечая на просьбу подвести итоги 2020 года на своей пресс-конференции в конце года в декабре, президент Путин привел статистические данные, показывающие, что экономика России пострадала меньше, чем экономика многих других стран. Действительно, даже когда в Европе осенью и зимой были введены карантины, россияне в значительной степени могли свободно собирать вещи в ночных клубах, ресторанах, театрах и барах.

Но президент Путин ничего не сказал о человеческих жертвах, связанных с пандемией, которые в сухих ежемесячных публикациях статистического агентства его собственного правительства только сейчас становятся очевидными.

Официальное число погибших от коронавируса в России, составившее 102 649 человек по состоянию на субботу (10 апреля), о котором сообщалось по государственному телевидению и во Всемирную организацию здравоохранения, с поправкой на население намного ниже, чем в США и большей части Западной Европы.

Однако официальное статистическое агентство Росстат сообщает совершенно иную историю, учитывающую смерти от всех причин. Согласно анализу исторических данных Times, в России за период с апреля по декабрь прошлого года число погибших увеличилось на 360 000 человек. Данные Росстата за январь и февраль этого года показывают, что сейчас их число значительно превышает 400 000 человек.

В Соединенных Штатах, где население более чем вдвое превышает население России, такие «избыточные смерти» с начала пандемии составили около 574 000 человек. По этому показателю, который многие демографы считают наиболее точным способом оценки общих потерь от вируса, пандемия убила примерно одного из каждых 400 человек в России по сравнению с одним из каждых 600 человек в Соединенных Штатах.

«Трудно найти более развитую страну» с точки зрения смертности от Covid, - сказал Алексей Ракша, независимый демограф из Москвы. «Правительство делает все возможное, чтобы не выдвигать на первый план эти факты».

Правительство России заявляет, что учитывает только смертельные случаи, которые, как подтверждено, были непосредственно вызваны коронавирусом, в его официальных списках. Дополнительные случаи, подтвержденные вскрытием, входят в отдельный ежемесячный подсчет, публикуемый Росстатом - 162 429 случаев на конец прошлого года и более 225 000 на февраль.

Но большие региональные различия подрывают представление о том, что причина низких официальных данных носит чисто методологический характер.

По данным Росстата, в 2020 году в городе Москве было зарегистрировано 28 233 дополнительных случая смерти, и было зарегистрировано 11 209 подтвержденных случаев смерти от коронавируса в рамках официальной статистики. В Самарской области - относительно благополучном районе, где река Волга изгибается мимо нефтяных месторождений и автомобильных заводов по мере приближения к Казахстану - было 10 596 дополнительных смертей, что на 25 процентов больше, чем в 2019 году. Тем не менее, в прошлом году в регионе было зарегистрировано только 606 официальных случаев смерти от коронавируса.

«Опубликованные цифры заслуживают доверия», - сказал министр здравоохранения Самары Армен Бенян. «И они такие, какие есть».

Он признал, что большая часть избыточных смертей в его регионе действительно каким-то образом была вызвана пандемией. Например, сердечный приступ у пациента, пораженного коронавирусом, не был бы включен в официальную регистрацию.

Низкие официальные потери привели к тому, что в одних случаях россияне не замечают опасности вируса, а в других - вызывают глубокое недоверие к сообщениям правительства о пандемии. В октябре прошлого года опрос показал, что большинство россиян не поверили правительственным подсчетам случаев коронавируса: половина из тех, кто не поверил подсчетам, считали их слишком высокими, а половина - слишком низкими.

В феврале другой опрос показал, что 60 процентов россиян заявили, что не планируют получать российскую вакцину против коронавируса Sputnik V, и что большинство считают коронавирус биологическим оружием.

В Самарской области мать Инны Погожевой, акушер-гинеколог, умерла в ноябре после госпитализации по направлению к специалисту по Covid-19 на основании компьютерной томографии. Гробовщики, одетые в резиновые сапоги и защитные костюмы, перенесли ее мать из морга в свой катафалк в запечатанном гробу, а затем облили друг друга дезинфицирующим средством.

Но в свидетельстве о смерти не было ни слова о Covid-19.

Г-жа Погожева сказала, что она не знает, что думать о пандемии, в том числе о том, стоит ли за этим, учитывая широко распространенные и ложные теории заговора, например Фонда Билла Гейтса. Но одно можно было сказать наверняка, сказала она: она не получит вакцину даже после того, как увидела опустошение от Ковида рядом с собой. В конце концов, если она не может доверять выданному государством свидетельству о смерти своей матери, почему она должна доверять российскому правительству в отношении безопасности вакцины?

«Кто, черт возьми, знает, что они там подмешали?» - сказала г-жа Погожева. «Никому нельзя доверять, особенно когда дело касается этой ситуации».

Г-жа Погожева просит повторно расследовать причину смерти ее матери. Ближайшие родственники медицинского работника, умершего от Covid-19 на работе, имеют право на специальную выплату от государства. Кагарлицкой, чей отец был фельдшером, удалось изменить причину смерти на Covid-19 после того, как ее возмущение стало вирусным в Instagram, а губернатор Самары лично вмешался.

Несмотря на всю эту смерть, в России было минимальное сопротивление - даже среди критиков г-на Путина - решению правительства оставить бизнес открытым прошлой зимой и осенью. Некоторые сравнивают это с российским стоицизмом или фатализмом, или с отсутствием альтернативы поддержанию экономики в рабочем состоянии при минимальной помощи со стороны государства.

Г-н Ракша, демограф, отметил, что повышенная смертность, сопровождавшая хаос и бедность 1990-х годов после распада Советского Союза, была более смертоносной, чем общие потери от пандемии.

«Эта страна пережила так много травм», - сказал г-н Ракша. «У людей, которые пережили столько всего, складывается совсем иное отношение к смерти».

В Самарской области, согласно статистике избыточной смертности, пандемия унесла жизни одного из 250 человек. Виктор Долонко, редактор газеты о культуре в Самаре, говорит, что около 50 человек, которых он знал, многие из которых являются представителями процветающей арт-сцены региона, погибли во время пандемии. Но он не считает, что в Самаре следовало закрывать театры - сейчас их разрешено заполнять до 50 процентов - чтобы замедлить распространение болезни.

По его словам, смерти во время пандемии были трагичными, но он считает, что в основном они произошли среди людей очень преклонного возраста или имели другие проблемы со здоровьем, и не все были связаны с вирусом. 62-летний Долонко говорит, что носит маску в людных местах и часто моет руки, а также регулярно ходит на открытия галерей и выставки.

«Вы можете выбирать между тем, чтобы продолжать жить своей жизнью, осторожно, или замуроваться и перестать жить», - сказал г-н Долонко. «В отличие от вас - жителей Запада - русские знают, что значит жить в экстремальных условиях».

Недавно на богослужении в Самарской церкви преподобный Сергий Рыбаков проповедовал: «Будем любить друг друга», и прихожане обнимались и целовались. Одна 59-летняя женщина, покидая службу, объяснила, почему она не боялась заразиться там вирусом: «Я верю в Бога».

На веб-сайте, отслеживающем случаи смерти от коронавируса в Православной церкви, перечислены семь представителей духовенства Самарской области; Отец Сергий хорошо знал некоторых из них. Он сказал, что, по его мнению, Россия сняла ограничения на коронавирус, потому что пандемии не видно конца. Он процитировал Достоевского: «Человек ко всему привыкает, мерзавец!».

«Мы привыкаем жить в условиях пандемии, - сказал отец Сергий -Мы привыкаем к смерти».

Антон Трояновский,

10 апреля 2021

«Нью-Йорк Таймс»

Источник: centralasia.media