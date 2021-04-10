Путин будет президентом до 2034 года?

Не планирует в ближайшие годы уходить из власти Владимир Путин, руководящий Россией на протяжении 20 лет.
Очередное доказательство тому – его недавний указ.
Хозяин Кремля Владимир Путин подписал новый указ. Этот указ позволяет ему баллотироваться в президенты. Будут внесены изменения в выборное законодательство. По закону запрещается одному человеку занимать президентский срок более двух раз. Но в то же время для В. Путина эти сроки будут считаться с нуля.
Указ по сути информирует, сколько еще Путин будет находиться во власти. Если учесть, что следующие президентские выборы в России состоятся в 2034 году, то к этому времени В. Путину будет 72. Если он будет избран на два срока, то может находиться на верхушке власти до 82 лет.
Источник: газета «Майдан.kg» №13 от 09.04.2021 / стр. 4, gezitter.org
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